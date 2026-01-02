SignalsSections
Cheng Jian Xie

Pixiu Gold Strategy

Cheng Jian Xie
0 reviews
216 weeks
0 / 0 USD
growth since 2021 951%
Swissquote-Live6
1:400
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 269
Profit Trades:
1 465 (64.56%)
Loss Trades:
804 (35.43%)
Best trade:
418.32 USD
Worst trade:
-597.15 USD
Gross Profit:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Gross Loss:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (589.66 USD)
Maximal consecutive profit:
1 138.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
256 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
2.91
Long Trades:
1 194 (52.62%)
Short Trades:
1 075 (47.38%)
Profit Factor:
1.37
Expected Payoff:
4.16 USD
Average Profit:
23.79 USD
Average Loss:
-31.60 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-934.09 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 456.70 USD (6)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
9.00 USD
Maximal:
3 241.08 USD (27.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.07% (752.65 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
#CHINA50H 249
EURUSD 232
#CHINA50V 212
#CHINA50N 184
#CHINA50Z 178
#CHINA50X 150
#CHINA50G 150
#CHINA50F 147
#CHINA50M 143
#CHINA50Q 136
#CHINA50U 129
#CHINA50J 126
#CHINA50K 105
XAUUSD 91
USDCHF 12
AUDUSD 9
#US30 6
USDCAD 2
EURGBP 2
#GASG 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
USDCNH 1
CADCHF 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
#CHINA50H 2.2K
EURUSD -808
#CHINA50V 2.5K
#CHINA50N 1.1K
#CHINA50Z 442
#CHINA50X -579
#CHINA50G -729
#CHINA50F 2.3K
#CHINA50M -419
#CHINA50Q 1.3K
#CHINA50U 1.5K
#CHINA50J 900
#CHINA50K 30
XAUUSD 84
USDCHF -105
AUDUSD 2
#US30 -138
USDCAD 12
EURGBP -10
#GASG -48
EURCHF 0
AUDNZD -2
USDCNH -1
CADCHF 4
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
#CHINA50H 247K
EURUSD -11K
#CHINA50V 270K
#CHINA50N 112K
#CHINA50Z 62K
#CHINA50X -43K
#CHINA50G -58K
#CHINA50F 244K
#CHINA50M -28K
#CHINA50Q 139K
#CHINA50U 160K
#CHINA50J 64K
#CHINA50K 89K
XAUUSD -65K
USDCHF -1.2K
AUDUSD 16
#US30 -14K
USDCAD 166
EURGBP -158
#GASG -107
EURCHF 7
AUDNZD -49
USDCNH -745
CADCHF 65
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +418.32 USD
Worst trade: -597 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +589.66 USD
Maximal consecutive loss: -934.09 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Swissquote-Live6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 111
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 720
RoboForex-ProCent-5
0.96 × 119
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律


No reviews
2026.01.02 04:50
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.85% of days out of 1512 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 256 days
