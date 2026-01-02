- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 269
利益トレード:
1 465 (64.56%)
損失トレード:
804 (35.43%)
ベストトレード:
418.32 USD
最悪のトレード:
-597.15 USD
総利益:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
総損失:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
最大連続の勝ち:
32 (589.66 USD)
最大連続利益:
1 138.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
257 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
1 194 (52.62%)
短いトレード:
1 075 (47.38%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
23.79 USD
平均損失:
-31.60 USD
最大連続の負け:
23 (-934.09 USD)
最大連続損失:
-1 456.70 USD (6)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.00 USD
最大の:
3 241.08 USD (27.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.07% (752.65 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#CHINA50H
|249
|EURUSD
|232
|#CHINA50V
|212
|#CHINA50N
|184
|#CHINA50Z
|178
|#CHINA50X
|150
|#CHINA50G
|150
|#CHINA50F
|147
|#CHINA50M
|143
|#CHINA50Q
|136
|#CHINA50U
|129
|#CHINA50J
|126
|#CHINA50K
|105
|XAUUSD
|91
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|9
|#US30
|6
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|#GASG
|2
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|USDCNH
|1
|CADCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#CHINA50H
|2.2K
|EURUSD
|-808
|#CHINA50V
|2.5K
|#CHINA50N
|1.1K
|#CHINA50Z
|442
|#CHINA50X
|-579
|#CHINA50G
|-729
|#CHINA50F
|2.3K
|#CHINA50M
|-419
|#CHINA50Q
|1.3K
|#CHINA50U
|1.5K
|#CHINA50J
|900
|#CHINA50K
|30
|XAUUSD
|84
|USDCHF
|-105
|AUDUSD
|2
|#US30
|-138
|USDCAD
|12
|EURGBP
|-10
|#GASG
|-48
|EURCHF
|0
|AUDNZD
|-2
|USDCNH
|-1
|CADCHF
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#CHINA50H
|247K
|EURUSD
|-11K
|#CHINA50V
|270K
|#CHINA50N
|112K
|#CHINA50Z
|62K
|#CHINA50X
|-43K
|#CHINA50G
|-58K
|#CHINA50F
|244K
|#CHINA50M
|-28K
|#CHINA50Q
|139K
|#CHINA50U
|160K
|#CHINA50J
|64K
|#CHINA50K
|89K
|XAUUSD
|-65K
|USDCHF
|-1.2K
|AUDUSD
|16
|#US30
|-14K
|USDCAD
|166
|EURGBP
|-158
|#GASG
|-107
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|-49
|USDCNH
|-745
|CADCHF
|65
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +418.32 USD
最悪のトレード: -597 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +589.66 USD
最大連続損失: -934.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 39
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 111
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.25 × 720
|
RoboForex-ProCent-5
|0.96 × 119
|
Swissquote-Live1
|2.59 × 17
|
Swissquote-Live6
|16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律。
