Cheng Jian Xie

Pixiu Gold Strategy

Cheng Jian Xie
レビュー0件
216週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2021 951%
Swissquote-Live6
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 269
利益トレード:
1 465 (64.56%)
損失トレード:
804 (35.43%)
ベストトレード:
418.32 USD
最悪のトレード:
-597.15 USD
総利益:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
総損失:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
最大連続の勝ち:
32 (589.66 USD)
最大連続利益:
1 138.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
257 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
1 194 (52.62%)
短いトレード:
1 075 (47.38%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
23.79 USD
平均損失:
-31.60 USD
最大連続の負け:
23 (-934.09 USD)
最大連続損失:
-1 456.70 USD (6)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.00 USD
最大の:
3 241.08 USD (27.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.07% (752.65 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
#CHINA50H 249
EURUSD 232
#CHINA50V 212
#CHINA50N 184
#CHINA50Z 178
#CHINA50X 150
#CHINA50G 150
#CHINA50F 147
#CHINA50M 143
#CHINA50Q 136
#CHINA50U 129
#CHINA50J 126
#CHINA50K 105
XAUUSD 91
USDCHF 12
AUDUSD 9
#US30 6
USDCAD 2
EURGBP 2
#GASG 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
USDCNH 1
CADCHF 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
#CHINA50H 2.2K
EURUSD -808
#CHINA50V 2.5K
#CHINA50N 1.1K
#CHINA50Z 442
#CHINA50X -579
#CHINA50G -729
#CHINA50F 2.3K
#CHINA50M -419
#CHINA50Q 1.3K
#CHINA50U 1.5K
#CHINA50J 900
#CHINA50K 30
XAUUSD 84
USDCHF -105
AUDUSD 2
#US30 -138
USDCAD 12
EURGBP -10
#GASG -48
EURCHF 0
AUDNZD -2
USDCNH -1
CADCHF 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
#CHINA50H 247K
EURUSD -11K
#CHINA50V 270K
#CHINA50N 112K
#CHINA50Z 62K
#CHINA50X -43K
#CHINA50G -58K
#CHINA50F 244K
#CHINA50M -28K
#CHINA50Q 139K
#CHINA50U 160K
#CHINA50J 64K
#CHINA50K 89K
XAUUSD -65K
USDCHF -1.2K
AUDUSD 16
#US30 -14K
USDCAD 166
EURGBP -158
#GASG -107
EURCHF 7
AUDNZD -49
USDCNH -745
CADCHF 65
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +418.32 USD
最悪のトレード: -597 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +589.66 USD
最大連続損失: -934.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 111
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 720
RoboForex-ProCent-5
0.96 × 119
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律


レビューなし
2026.01.02 04:50
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.85% of days out of 1512 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 256 days
