Signale / MetaTrader 4 / Pixiu Gold Strategy
Cheng Jian Xie

Pixiu Gold Strategy

Cheng Jian Xie
0 Bewertungen
216 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2021 951%
Swissquote-Live6
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 269
Gewinntrades:
1 465 (64.56%)
Verlusttrades:
804 (35.43%)
Bester Trade:
418.32 USD
Schlechtester Trade:
-597.15 USD
Bruttoprofit:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Bruttoverlust:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (589.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 138.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
257 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.91
Long-Positionen:
1 194 (52.62%)
Short-Positionen:
1 075 (47.38%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
4.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-934.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 456.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.00 USD
Maximaler:
3 241.08 USD (27.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.07% (752.65 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
#CHINA50H 249
EURUSD 232
#CHINA50V 212
#CHINA50N 184
#CHINA50Z 178
#CHINA50X 150
#CHINA50G 150
#CHINA50F 147
#CHINA50M 143
#CHINA50Q 136
#CHINA50U 129
#CHINA50J 126
#CHINA50K 105
XAUUSD 91
USDCHF 12
AUDUSD 9
#US30 6
USDCAD 2
EURGBP 2
#GASG 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
USDCNH 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
#CHINA50H 2.2K
EURUSD -808
#CHINA50V 2.5K
#CHINA50N 1.1K
#CHINA50Z 442
#CHINA50X -579
#CHINA50G -729
#CHINA50F 2.3K
#CHINA50M -419
#CHINA50Q 1.3K
#CHINA50U 1.5K
#CHINA50J 900
#CHINA50K 30
XAUUSD 84
USDCHF -105
AUDUSD 2
#US30 -138
USDCAD 12
EURGBP -10
#GASG -48
EURCHF 0
AUDNZD -2
USDCNH -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
#CHINA50H 247K
EURUSD -11K
#CHINA50V 270K
#CHINA50N 112K
#CHINA50Z 62K
#CHINA50X -43K
#CHINA50G -58K
#CHINA50F 244K
#CHINA50M -28K
#CHINA50Q 139K
#CHINA50U 160K
#CHINA50J 64K
#CHINA50K 89K
XAUUSD -65K
USDCHF -1.2K
AUDUSD 16
#US30 -14K
USDCAD 166
EURGBP -158
#GASG -107
EURCHF 7
AUDNZD -49
USDCNH -745
CADCHF 65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +418.32 USD
Schlechtester Trade: -597 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +589.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -934.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Live6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 111
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 720
RoboForex-ProCent-5
0.96 × 119
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律


Keine Bewertungen
2026.01.02 04:50
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.85% of days out of 1512 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 256 days
