Cheng Jian Xie

Pixiu Gold Strategy

Cheng Jian Xie
0条评论
216
0 / 0 USD
增长自 2021 951%
Swissquote-Live6
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 269
盈利交易:
1 465 (64.56%)
亏损交易:
804 (35.43%)
最好交易:
418.32 USD
最差交易:
-597.15 USD
毛利:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
毛利亏损:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
最大连续赢利:
32 (589.66 USD)
最大连续盈利:
1 138.00 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
256 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.91
长期交易:
1 194 (52.62%)
短期交易:
1 075 (47.38%)
利润因子:
1.37
预期回报:
4.16 USD
平均利润:
23.79 USD
平均损失:
-31.60 USD
最大连续失误:
23 (-934.09 USD)
最大连续亏损:
-1 456.70 USD (6)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.00 USD
最大值:
3 241.08 USD (27.33%)
相对跌幅:
结余:
31.07% (752.65 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#CHINA50H 249
EURUSD 232
#CHINA50V 212
#CHINA50N 184
#CHINA50Z 178
#CHINA50X 150
#CHINA50G 150
#CHINA50F 147
#CHINA50M 143
#CHINA50Q 136
#CHINA50U 129
#CHINA50J 126
#CHINA50K 105
XAUUSD 91
USDCHF 12
AUDUSD 9
#US30 6
USDCAD 2
EURGBP 2
#GASG 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
USDCNH 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#CHINA50H 2.2K
EURUSD -808
#CHINA50V 2.5K
#CHINA50N 1.1K
#CHINA50Z 442
#CHINA50X -579
#CHINA50G -729
#CHINA50F 2.3K
#CHINA50M -419
#CHINA50Q 1.3K
#CHINA50U 1.5K
#CHINA50J 900
#CHINA50K 30
XAUUSD 84
USDCHF -105
AUDUSD 2
#US30 -138
USDCAD 12
EURGBP -10
#GASG -48
EURCHF 0
AUDNZD -2
USDCNH -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#CHINA50H 247K
EURUSD -11K
#CHINA50V 270K
#CHINA50N 112K
#CHINA50Z 62K
#CHINA50X -43K
#CHINA50G -58K
#CHINA50F 244K
#CHINA50M -28K
#CHINA50Q 139K
#CHINA50U 160K
#CHINA50J 64K
#CHINA50K 89K
XAUUSD -65K
USDCHF -1.2K
AUDUSD 16
#US30 -14K
USDCAD 166
EURGBP -158
#GASG -107
EURCHF 7
AUDNZD -49
USDCNH -745
CADCHF 65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +418.32 USD
最差交易: -597 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +589.66 USD
最大连续亏损: -934.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 111
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 720
RoboForex-ProCent-5
0.96 × 119
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律


没有评论
2026.01.02 04:50
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.85% of days out of 1512 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 256 days
