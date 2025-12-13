- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
61 (87.14%)
Transacciones Irrentables:
9 (12.86%)
Mejor transacción:
22.48 USD
Peor transacción:
-16.75 USD
Beneficio Bruto:
145.90 USD (14 559 pips)
Pérdidas Brutas:
-53.56 USD (5 353 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (35.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.70 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
2.10%
Carga máxima del depósito:
12.54%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
2.64
Transacciones Largas:
57 (81.43%)
Transacciones Cortas:
13 (18.57%)
Factor de Beneficio:
2.72
Beneficio Esperado:
1.32 USD
Beneficio medio:
2.39 USD
Pérdidas medias:
-5.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-35.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.04 USD (4)
Crecimiento al mes:
15.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
35.04 USD (5.29%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (35.04 USD)
De fondos:
23.14% (144.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.48 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +35.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
16%
0
0
USD
USD
653
USD
USD
2
100%
70
87%
2%
2.72
1.32
USD
USD
23%
1:500