- 자본
- 축소
트레이드:
145
이익 거래:
118 (81.37%)
손실 거래:
27 (18.62%)
최고의 거래:
22.48 USD
최악의 거래:
-16.75 USD
총 수익:
291.45 USD (29 089 pips)
총 손실:
-91.68 USD (9 155 pips)
연속 최대 이익:
24 (35.96 USD)
연속 최대 이익:
51.70 USD (7)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
2.10%
최대 입금량:
12.54%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
5.70
롱(주식매수):
91 (62.76%)
숏(주식차입매도):
54 (37.24%)
수익 요인:
3.18
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
2.47 USD
평균 손실:
-3.40 USD
연속 최대 손실:
4 (-35.04 USD)
연속 최대 손실:
-35.04 USD (4)
월별 성장률:
36.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
35.04 USD (5.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.62% (35.04 USD)
자본금별:
23.14% (144.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|200
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.48 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +35.96 USD
연속 최대 손실: -35.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
37%
0
0
USD
USD
647
USD
USD
4
100%
145
81%
2%
3.17
1.38
USD
USD
23%
1:500