- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
69 (87.34%)
Verlusttrades:
10 (12.66%)
Bester Trade:
22.48 USD
Schlechtester Trade:
-16.75 USD
Bruttoprofit:
157.06 USD (15 670 pips)
Bruttoverlust:
-54.78 USD (5 475 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (35.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.70 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
2.10%
Max deposit load:
12.54%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
2.92
Long-Positionen:
59 (74.68%)
Short-Positionen:
20 (25.32%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-35.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.04 USD (4)
Wachstum pro Monat :
17.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
35.04 USD (5.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.62% (35.04 USD)
Kapital:
23.14% (144.31 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.48 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
