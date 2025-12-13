- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
53 (86.88%)
Убыточных трейдов:
8 (13.11%)
Лучший трейд:
22.48 USD
Худший трейд:
-16.75 USD
Общая прибыль:
122.27 USD (12 200 pips)
Общий убыток:
-42.94 USD (4 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (35.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.70 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
2.10%
Макс. загрузка депозита:
12.54%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
2.26
Длинных трейдов:
48 (78.69%)
Коротких трейдов:
13 (21.31%)
Профит фактор:
2.85
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-5.37 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-35.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.04 USD (4)
Прирост в месяц:
13.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.04 USD (5.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (35.04 USD)
По эквити:
23.14% (144.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.48 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +35.96 USD
Макс. убыток в серии: -35.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
640
USD
USD
2
100%
61
86%
2%
2.84
1.30
USD
USD
23%
1:500