- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
61 (87.14%)
損失トレード:
9 (12.86%)
ベストトレード:
22.48 USD
最悪のトレード:
-16.75 USD
総利益:
145.90 USD (14 559 pips)
総損失:
-53.56 USD (5 353 pips)
最大連続の勝ち:
24 (35.96 USD)
最大連続利益:
51.70 USD (7)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
2.10%
最大入金額:
12.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
2.64
長いトレード:
57 (81.43%)
短いトレード:
13 (18.57%)
プロフィットファクター:
2.72
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
2.39 USD
平均損失:
-5.95 USD
最大連続の負け:
4 (-35.04 USD)
最大連続損失:
-35.04 USD (4)
月間成長:
15.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
35.04 USD (5.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (35.04 USD)
エクイティによる:
23.14% (144.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.48 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +35.96 USD
最大連続損失: -35.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
16%
0
0
USD
USD
653
USD
USD
2
100%
70
87%
2%
2.72
1.32
USD
USD
23%
1:500