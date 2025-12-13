- Crescimento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
61 (87.14%)
Negociações com perda:
9 (12.86%)
Melhor negociação:
22.48 USD
Pior negociação:
-16.75 USD
Lucro bruto:
145.90 USD (14 559 pips)
Perda bruta:
-53.56 USD (5 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (35.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.70 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
2.10%
Depósito máximo carregado:
12.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
2.64
Negociações longas:
57 (81.43%)
Negociações curtas:
13 (18.57%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
1.32 USD
Lucro médio:
2.39 USD
Perda média:
-5.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-35.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.04 USD (4)
Crescimento mensal:
15.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
35.04 USD (5.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (35.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.14% (144.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.48 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +35.96 USD
Máxima perda consecutiva: -35.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
653
USD
USD
2
100%
70
87%
2%
2.72
1.32
USD
USD
23%
1:500