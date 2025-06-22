SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MidnightGoldFX10
Afnan Syifa Muhammad

MidnightGoldFX10

Afnan Syifa Muhammad
0 comentarios
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -21%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
79 (52.66%)
Transacciones Irrentables:
71 (47.33%)
Mejor transacción:
316.80 USD
Peor transacción:
-353.50 USD
Beneficio Bruto:
10 678.53 USD (78 337 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 444.64 USD (68 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (861.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
910.80 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
4.49%
Carga máxima del depósito:
12.44%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
74 (49.33%)
Transacciones Cortas:
76 (50.67%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
1.56 USD
Beneficio medio:
135.17 USD
Pérdidas medias:
-147.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-739.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-906.71 USD (4)
Crecimiento al mes:
-30.92%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
221.88 USD
Máxima:
1 945.01 USD (65.95%)
Reducción relativa:
De balance:
81.80% (1 945.01 USD)
De fondos:
17.62% (401.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
No hay comentarios
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 04:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 16:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.03% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MidnightGoldFX10
30 USD al mes
-21%
0
0
USD
261
USD
49
0%
150
52%
4%
1.02
1.56
USD
82%
1:200
