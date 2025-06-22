- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
79 (52.66%)
損失トレード:
71 (47.33%)
ベストトレード:
316.80 USD
最悪のトレード:
-353.50 USD
総利益:
10 678.53 USD (78 337 pips)
総損失:
-10 444.64 USD (68 837 pips)
最大連続の勝ち:
6 (861.22 USD)
最大連続利益:
910.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
4.49%
最大入金額:
12.44%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
74 (49.33%)
短いトレード:
76 (50.67%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
1.56 USD
平均利益:
135.17 USD
平均損失:
-147.11 USD
最大連続の負け:
5 (-739.55 USD)
最大連続損失:
-906.71 USD (4)
月間成長:
-30.92%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
221.88 USD
最大の:
1 945.01 USD (65.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.80% (1 945.01 USD)
エクイティによる:
17.62% (401.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +316.80 USD
最悪のトレード: -354 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +861.22 USD
最大連続損失: -739.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
レビューなし
