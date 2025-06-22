SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MidnightGoldFX10
Afnan Syifa Muhammad

MidnightGoldFX10

Afnan Syifa Muhammad
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
64 (55.65%)
Perte trades:
51 (44.35%)
Meilleure transaction:
316.80 USD
Pire transaction:
-353.50 USD
Bénéfice brut:
10 037.70 USD (63 167 pips)
Perte brute:
-9 551.60 USD (49 685 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (861.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
910.80 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
6.50%
Charge de dépôt maximale:
12.44%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
57 (49.57%)
Courts trades:
58 (50.43%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
4.23 USD
Bénéfice moyen:
156.84 USD
Perte moyenne:
-187.29 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-739.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-906.71 USD (4)
Croissance mensuelle:
-14.50%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
221.88 USD
Maximal:
1 700.30 USD (57.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.54% (1 700.30 USD)
Par fonds propres:
17.62% (401.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 486
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +316.80 USD
Pire transaction: -354 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +861.22 USD
Perte consécutive maximale: -739.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
Aucun avis
2025.08.21 04:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 16:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.03% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
A large drawdown may occur on the account again
