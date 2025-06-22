СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MidnightGoldFX10
Afnan Syifa Muhammad

MidnightGoldFX10

Afnan Syifa Muhammad
0 отзывов
48 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
149
Прибыльных трейдов:
78 (52.34%)
Убыточных трейдов:
71 (47.65%)
Лучший трейд:
316.80 USD
Худший трейд:
-353.50 USD
Общая прибыль:
10 648.83 USD (77 337 pips)
Общий убыток:
-10 444.64 USD (68 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (861.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
910.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
12.44%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
73 (48.99%)
Коротких трейдов:
76 (51.01%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
136.52 USD
Средний убыток:
-147.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-739.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-906.71 USD (4)
Прирост в месяц:
-44.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
221.88 USD
Максимальная:
1 945.01 USD (65.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.80% (1 945.01 USD)
По эквити:
17.62% (401.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 204
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +316.80 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +861.22 USD
Макс. убыток в серии: -739.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 04:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 16:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.03% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.