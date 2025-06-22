- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
149
Прибыльных трейдов:
78 (52.34%)
Убыточных трейдов:
71 (47.65%)
Лучший трейд:
316.80 USD
Худший трейд:
-353.50 USD
Общая прибыль:
10 648.83 USD (77 337 pips)
Общий убыток:
-10 444.64 USD (68 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (861.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
910.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
12.44%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
73 (48.99%)
Коротких трейдов:
76 (51.01%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
136.52 USD
Средний убыток:
-147.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-739.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-906.71 USD (4)
Прирост в месяц:
-44.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
221.88 USD
Максимальная:
1 945.01 USD (65.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.80% (1 945.01 USD)
По эквити:
17.62% (401.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|204
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +316.80 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +861.22 USD
Макс. убыток в серии: -739.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-30%
0
0
USD
USD
231
USD
USD
48
0%
149
52%
4%
1.01
1.37
USD
USD
82%
1:200