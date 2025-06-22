- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
65 (56.03%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (43.97%)
En iyi işlem:
316.80 USD
En kötü işlem:
-353.50 USD
Brüt kâr:
10 087.20 USD (64 167 pips)
Brüt zarar:
-9 551.60 USD (49 685 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (861.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
910.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
6.50%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
58 (50.00%)
Satış işlemleri:
58 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
155.19 USD
Ortalama zarar:
-187.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-739.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-906.71 USD (4)
Aylık büyüme:
-6.25%
Yıllık tahmin:
-75.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.88 USD
Maksimum:
1 700.30 USD (57.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.54% (1 700.30 USD)
Varlığa göre:
17.62% (401.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|536
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +316.80 USD
En kötü işlem: -354 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +861.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -739.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
