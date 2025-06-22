SinyallerBölümler
Afnan Syifa Muhammad

MidnightGoldFX10

Afnan Syifa Muhammad
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
65 (56.03%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (43.97%)
En iyi işlem:
316.80 USD
En kötü işlem:
-353.50 USD
Brüt kâr:
10 087.20 USD (64 167 pips)
Brüt zarar:
-9 551.60 USD (49 685 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (861.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
910.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
6.50%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
58 (50.00%)
Satış işlemleri:
58 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
155.19 USD
Ortalama zarar:
-187.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-739.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-906.71 USD (4)
Aylık büyüme:
-6.25%
Yıllık tahmin:
-75.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.88 USD
Maksimum:
1 700.30 USD (57.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.54% (1 700.30 USD)
Varlığa göre:
17.62% (401.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 536
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +316.80 USD
En kötü işlem: -354 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +861.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -739.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
İnceleme yok
2025.08.21 04:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 16:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.03% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.