- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
150
盈利交易:
79 (52.66%)
亏损交易:
71 (47.33%)
最好交易:
316.80 USD
最差交易:
-353.50 USD
毛利:
10 678.53 USD (78 337 pips)
毛利亏损:
-10 444.64 USD (68 837 pips)
最大连续赢利:
6 (861.22 USD)
最大连续盈利:
910.80 USD (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
4.49%
最大入金加载:
12.44%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.12
长期交易:
74 (49.33%)
短期交易:
76 (50.67%)
利润因子:
1.02
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
135.17 USD
平均损失:
-147.11 USD
最大连续失误:
5 (-739.55 USD)
最大连续亏损:
-906.71 USD (4)
每月增长:
-30.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
221.88 USD
最大值:
1 945.01 USD (65.95%)
相对跌幅:
结余:
81.80% (1 945.01 USD)
净值:
17.62% (401.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +316.80 USD
最差交易: -354 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +861.22 USD
最大连续亏损: -739.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
This signal trades XAU/USD only, with entries precisely at 00:00 market time on Mondays, Thursdays, and Fridays. A strict 10% fixed risk is applied per trade, combined with a compounding money management model to optimize growth. No martingale. No overtrading. Designed for disciplined traders seeking structured gold exposure.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-21%
0
0
USD
USD
261
USD
USD
49
0%
150
52%
4%
1.02
1.56
USD
USD
82%
1:200