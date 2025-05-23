Divisas / XSMO
XSMO: Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
73.71 USD 0.17 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XSMO de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.67, mientras que el máximo ha alcanzado 74.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
73.67 74.03
Rango anual
53.90 74.49
- Cierres anteriores
- 73.88
- Open
- 73.85
- Bid
- 73.71
- Ask
- 74.01
- Low
- 73.67
- High
- 74.03
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 3.05%
- Cambio a 6 meses
- 17.97%
- Cambio anual
- 11.72%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%