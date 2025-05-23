Valute / XSMO
XSMO: Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
73.71 USD 0.17 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XSMO ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.67 e ad un massimo di 74.03.
Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XSMO News
Intervallo Giornaliero
73.67 74.03
Intervallo Annuale
53.90 74.49
- Chiusura Precedente
- 73.88
- Apertura
- 73.85
- Bid
- 73.71
- Ask
- 74.01
- Minimo
- 73.67
- Massimo
- 74.03
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 3.05%
- Variazione Semestrale
- 17.97%
- Variazione Annuale
- 11.72%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%