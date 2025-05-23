KurseKategorien
XSMO: Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

73.71 USD 0.17 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XSMO hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.67 bis zu einem Hoch von 74.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P SmallCap Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.67 74.03
Jahresspanne
53.90 74.49
Vorheriger Schlusskurs
73.88
Eröffnung
73.85
Bid
73.71
Ask
74.01
Tief
73.67
Hoch
74.03
Volumen
25
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
3.05%
6-Monatsänderung
17.97%
Jahresänderung
11.72%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%