Валюты / XSMO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XSMO: Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
73.71 USD 0.17 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XSMO за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.67, а максимальная — 74.03.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XSMO
- Is Now the Time to Buy Small-Cap Stocks?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Should Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) Be on Your Investing Radar?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- XSMO: Outstanding GARP Stats For This Small-Cap Momentum ETF (NYSEARCA:XSMO)
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
- Monopoly Money
- Why Small-Caps Could Outperform In The Next Economic Cycle
- Winners And Losers From The Trade War: An Equities View
- Tariff On, Tariff Off
Дневной диапазон
73.67 74.03
Годовой диапазон
53.90 74.49
- Предыдущее закрытие
- 73.88
- Open
- 73.85
- Bid
- 73.71
- Ask
- 74.01
- Low
- 73.67
- High
- 74.03
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 3.05%
- 6-месячное изменение
- 17.97%
- Годовое изменение
- 11.72%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%