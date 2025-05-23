КотировкиРазделы
XSMO: Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

73.71 USD 0.17 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XSMO за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.67, а максимальная — 74.03.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
73.67 74.03
Годовой диапазон
53.90 74.49
Предыдущее закрытие
73.88
Open
73.85
Bid
73.71
Ask
74.01
Low
73.67
High
74.03
Объем
25
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
3.05%
6-месячное изменение
17.97%
Годовое изменение
11.72%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%