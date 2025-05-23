CotationsSections
XSMO: Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

73.71 USD 0.17 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XSMO a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.67 et à un maximum de 74.03.

Suivez la dynamique Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
73.67 74.03
Range Annuel
53.90 74.49
Clôture Précédente
73.88
Ouverture
73.85
Bid
73.71
Ask
74.01
Plus Bas
73.67
Plus Haut
74.03
Volume
25
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
3.05%
Changement à 6 Mois
17.97%
Changement Annuel
11.72%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%