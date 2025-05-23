FiyatlarBölümler
XSMO
XSMO: Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

73.88 USD 0.15 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XSMO fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.72 ve Yüksek fiyatı olarak 74.49 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

XSMO haberleri

Günlük aralık
73.72 74.49
Yıllık aralık
53.90 74.49
Önceki kapanış
73.73
Açılış
73.76
Satış
73.88
Alış
74.18
Düşük
73.72
Yüksek
74.49
Hacim
680
Günlük değişim
0.20%
Aylık değişim
3.29%
6 aylık değişim
18.25%
Yıllık değişim
11.97%
