RCMT: RCM Technologies Inc
26.80 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RCMT de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.80, mientras que el máximo ha alcanzado 27.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RCM Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
26.80 27.62
Rango anual
13.18 28.19
- Cierres anteriores
- 26.79
- Open
- 26.99
- Bid
- 26.80
- Ask
- 27.10
- Low
- 26.80
- High
- 27.62
- Volumen
- 88
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- -0.04%
- Cambio a 6 meses
- 67.50%
- Cambio anual
- 32.87%
