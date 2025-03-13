通貨 / RCMT
RCMT: RCM Technologies Inc
27.49 USD 0.69 (2.57%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCMTの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり27.10の安値と27.50の高値で取引されました。
RCM Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
27.10 27.50
1年のレンジ
13.18 28.19
- 以前の終値
- 26.80
- 始値
- 27.10
- 買値
- 27.49
- 買値
- 27.79
- 安値
- 27.10
- 高値
- 27.50
- 出来高
- 52
- 1日の変化
- 2.57%
- 1ヶ月の変化
- 2.54%
- 6ヶ月の変化
- 71.81%
- 1年の変化
- 36.29%
