RCMT: RCM Technologies Inc

27.49 USD 0.69 (2.57%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RCMTの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり27.10の安値と27.50の高値で取引されました。

RCM Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.10 27.50
1年のレンジ
13.18 28.19
以前の終値
26.80
始値
27.10
買値
27.49
買値
27.79
安値
27.10
高値
27.50
出来高
52
1日の変化
2.57%
1ヶ月の変化
2.54%
6ヶ月の変化
71.81%
1年の変化
36.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K