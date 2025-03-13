Währungen / RCMT
RCMT: RCM Technologies Inc
27.09 USD 0.40 (1.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCMT hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.05 bis zu einem Hoch von 27.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die RCM Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.05 27.50
Jahresspanne
13.18 28.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.49
- Eröffnung
- 27.50
- Bid
- 27.09
- Ask
- 27.39
- Tief
- 27.05
- Hoch
- 27.50
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- 1.04%
- 6-Monatsänderung
- 69.31%
- Jahresänderung
- 34.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K