RCMT: RCM Technologies Inc

27.09 USD 0.40 (1.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RCMT hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.05 bis zu einem Hoch von 27.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die RCM Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.05 27.50
Jahresspanne
13.18 28.19
Vorheriger Schlusskurs
27.49
Eröffnung
27.50
Bid
27.09
Ask
27.39
Tief
27.05
Hoch
27.50
Volumen
36
Tagesänderung
-1.46%
Monatsänderung
1.04%
6-Monatsänderung
69.31%
Jahresänderung
34.31%
