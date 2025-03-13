Валюты / RCMT
RCMT: RCM Technologies Inc
26.79 USD 0.23 (0.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCMT за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.23, а максимальная — 27.00.
Следите за динамикой RCM Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RCMT
Дневной диапазон
26.23 27.00
Годовой диапазон
13.18 28.19
- Предыдущее закрытие
- 26.56
- Open
- 26.44
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.23
- High
- 27.00
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- -0.07%
- 6-месячное изменение
- 67.44%
- Годовое изменение
- 32.82%
