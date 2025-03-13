КотировкиРазделы
Валюты / RCMT
RCMT: RCM Technologies Inc

26.79 USD 0.23 (0.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RCMT за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.23, а максимальная — 27.00.

Следите за динамикой RCM Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.23 27.00
Годовой диапазон
13.18 28.19
Предыдущее закрытие
26.56
Open
26.44
Bid
26.79
Ask
27.09
Low
26.23
High
27.00
Объем
62
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
-0.07%
6-месячное изменение
67.44%
Годовое изменение
32.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.