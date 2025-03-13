Valute / RCMT
RCMT: RCM Technologies Inc
27.40 USD 0.09 (0.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCMT ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.00 e ad un massimo di 27.55.
Segui le dinamiche di RCM Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
27.00 27.55
Intervallo Annuale
13.18 28.19
- Chiusura Precedente
- 27.49
- Apertura
- 27.50
- Bid
- 27.40
- Ask
- 27.70
- Minimo
- 27.00
- Massimo
- 27.55
- Volume
- 149
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 2.20%
- Variazione Semestrale
- 71.25%
- Variazione Annuale
- 35.85%
21 settembre, domenica