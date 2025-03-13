통화 / RCMT
RCMT: RCM Technologies Inc
27.40 USD 0.09 (0.33%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RCMT 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.00이고 고가는 27.55이었습니다.
RCM Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
27.00 27.55
년간 변동
13.18 28.19
- 이전 종가
- 27.49
- 시가
- 27.50
- Bid
- 27.40
- Ask
- 27.70
- 저가
- 27.00
- 고가
- 27.55
- 볼륨
- 149
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- 2.20%
- 6개월 변동
- 71.25%
- 년간 변동율
- 35.85%
