CotizacionesSecciones
Divisas / PSI
Volver a Acciones

PSI: Invesco Semiconductors ETF

68.42 USD 0.06 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PSI de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.53, mientras que el máximo ha alcanzado 68.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Semiconductors ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSI News

Rango diario
67.53 68.85
Rango anual
37.64 68.85
Cierres anteriores
68.36
Open
67.98
Bid
68.42
Ask
68.72
Low
67.53
High
68.85
Volumen
112
Cambio diario
0.09%
Cambio mensual
12.26%
Cambio a 6 meses
45.64%
Cambio anual
19.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B