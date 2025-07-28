Divisas / PSI
PSI: Invesco Semiconductors ETF
68.42 USD 0.06 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PSI de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.53, mientras que el máximo ha alcanzado 68.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Semiconductors ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
67.53 68.85
Rango anual
37.64 68.85
- Cierres anteriores
- 68.36
- Open
- 67.98
- Bid
- 68.42
- Ask
- 68.72
- Low
- 67.53
- High
- 68.85
- Volumen
- 112
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- 12.26%
- Cambio a 6 meses
- 45.64%
- Cambio anual
- 19.51%
