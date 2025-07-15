Währungen / PSI
PSI: Invesco Semiconductors ETF
70.54 USD 0.54 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSI hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.74 bis zu einem Hoch von 70.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Semiconductors ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSI News
Tagesspanne
69.74 70.80
Jahresspanne
37.64 71.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.08
- Eröffnung
- 70.80
- Bid
- 70.54
- Ask
- 70.84
- Tief
- 69.74
- Hoch
- 70.80
- Volumen
- 195
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- 15.73%
- 6-Monatsänderung
- 50.15%
- Jahresänderung
- 23.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K