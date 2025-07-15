Dövizler / PSI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PSI: Invesco Semiconductors ETF
70.48 USD 0.60 (0.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PSI fiyatı bugün -0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.74 ve Yüksek fiyatı olarak 70.80 aralığında işlem gördü.
Invesco Semiconductors ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSI haberleri
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.58%
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- The Semiconductor Investment Landscape: Demand Will Grow, But Cycles Define The Game (SMH)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Asia stocks climb: Japan, Australia hit record highs; RBA decision ahead
- Asia stocks tentative ahead of China tariff deadline; Australia hits record high
- Earnings call transcript: Pason Systems Q2 2025 results show resilience amid industry slowdown
- Stay Long Tech And Growth
- Is Invesco Semiconductors ETF (PSI) a Strong ETF Right Now?
- Semiconductor Industry Updates: Hyperscalers Go Vertical And Policy Clouds Linger
- 3 Things – Macro Thoughts
- Asia stocks: Japan gains as BOJ holds rates; China slips on weak PMIs
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Portugal stocks lower at close of trade; PSI down 0.44%
- Asia stocks dither as US tariff deadline nears; Nikkei falls ahead of BOJ decision
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Should You Invest in the Invesco Semiconductors ETF (PSI)?
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.53%
Günlük aralık
69.74 70.80
Yıllık aralık
37.64 71.35
- Önceki kapanış
- 71.08
- Açılış
- 70.80
- Satış
- 70.48
- Alış
- 70.78
- Düşük
- 69.74
- Yüksek
- 70.80
- Hacim
- 212
- Günlük değişim
- -0.84%
- Aylık değişim
- 15.64%
- 6 aylık değişim
- 50.02%
- Yıllık değişim
- 23.11%
21 Eylül, Pazar