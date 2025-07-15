FiyatlarBölümler
PSI: Invesco Semiconductors ETF

70.48 USD 0.60 (0.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PSI fiyatı bugün -0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.74 ve Yüksek fiyatı olarak 70.80 aralığında işlem gördü.

Invesco Semiconductors ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
69.74 70.80
Yıllık aralık
37.64 71.35
Önceki kapanış
71.08
Açılış
70.80
Satış
70.48
Alış
70.78
Düşük
69.74
Yüksek
70.80
Hacim
212
Günlük değişim
-0.84%
Aylık değişim
15.64%
6 aylık değişim
50.02%
Yıllık değişim
23.11%
21 Eylül, Pazar