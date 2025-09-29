- Panorámica
PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re
El tipo de cambio de PMT-PC de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.00, mientras que el máximo ha alcanzado 19.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PMT-PC hoy?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) se evalúa hoy en 19.06. El instrumento se negocia dentro de -0.37%; el cierre de ayer ha sido 19.13 y el volumen comercial ha alcanzado 41. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PMT-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re se evalúa actualmente en 19.06. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.85% y USD. Monitoree los movimientos de PMT-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PMT-PC?
Puede comprar acciones de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) al precio actual de 19.06. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.06 o 19.36, mientras que 41 y -0.42% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PMT-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PMT-PC?
Invertir en PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re implica tener en cuenta el rango anual 18.34 - 19.79 y el precio actual 19.06. Muchos comparan 2.09% y -1.85% antes de colocar órdenes en 19.06 o 19.36. Estudie los cambios diarios de precios de PMT-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pennymac Mortgage Investment Trust?
El precio más alto de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) en el último año ha sido 19.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.34 - 19.79, una comparación con 19.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pennymac Mortgage Investment Trust?
El precio más bajo de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) para el año ha sido 18.34. La comparación con los actuales 19.06 y 18.34 - 19.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PMT-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PMT-PC?
En el pasado, PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.13 y -1.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.13
- Open
- 19.14
- Bid
- 19.06
- Ask
- 19.36
- Low
- 19.00
- High
- 19.14
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- 2.09%
- Cambio a 6 meses
- -1.85%
- Cambio anual
- -1.85%
