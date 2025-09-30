- Übersicht
PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re
Der Wechselkurs von PMT-PC hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.00 bis zu einem Hoch von 19.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PMT-PC heute?
Die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) notiert heute bei 19.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.37% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.13 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von PMT-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PMT-PC Dividenden?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re wird derzeit mit 19.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMT-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich PMT-PC-Aktien?
Sie können Aktien von PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) zum aktuellen Kurs von 19.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.06 oder 19.36 platziert, während 41 und -0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMT-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PMT-PC-Aktien?
Bei einer Investition in PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re müssen die jährliche Spanne 18.34 - 19.79 und der aktuelle Kurs 19.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.09% und -1.85%, bevor sie Orders zu 19.06 oder 19.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMT-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der höchste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) im vergangenen Jahr lag bei 19.79. Innerhalb von 18.34 - 19.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der niedrigste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) im Laufe des Jahres betrug 18.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.06 und der Spanne 18.34 - 19.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMT-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PMT-PC statt?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.13 und -1.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.13
- Eröffnung
- 19.14
- Bid
- 19.06
- Ask
- 19.36
- Tief
- 19.00
- Hoch
- 19.14
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- -1.85%
- Jahresänderung
- -1.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4