CotaçõesSeções
Moedas / PMT-PC
Voltar para Ações

PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re

19.06 USD 0.07 (0.37%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PMT-PC para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.00 e o mais alto foi 19.14.

Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PMT-PC hoje?

Hoje PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) está avaliado em 19.06. O instrumento é negociado dentro de -0.37%, o fechamento de ontem foi 19.13, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMT-PC em tempo real.

As ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re pagam dividendos?

Atualmente PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re está avaliado em 19.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.85% e USD. Monitore os movimentos de PMT-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PMT-PC?

Você pode comprar ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) pelo preço atual 19.06. Ordens geralmente são executadas perto de 19.06 ou 19.36, enquanto 41 e -0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMT-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PMT-PC?

Investir em PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re envolve considerar a faixa anual 18.34 - 19.79 e o preço atual 19.06. Muitos comparam 2.09% e -1.85% antes de enviar ordens em 19.06 ou 19.36. Estude as mudanças diárias de preço de PMT-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?

O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) no último ano foi 19.79. As ações oscilaram bastante dentro de 18.34 - 19.79, e a comparação com 19.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?

O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) no ano foi 18.34. A comparação com o preço atual 19.06 e 18.34 - 19.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMT-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMT-PC?

No passado PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.13 e -1.85% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.00 19.14
Faixa anual
18.34 19.79
Fechamento anterior
19.13
Open
19.14
Bid
19.06
Ask
19.36
Low
19.00
High
19.14
Volume
41
Mudança diária
-0.37%
Mudança mensal
2.09%
Mudança de 6 meses
-1.85%
Mudança anual
-1.85%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4