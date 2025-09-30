- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re
A taxa do PMT-PC para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.00 e o mais alto foi 19.14.
Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PMT-PC hoje?
Hoje PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) está avaliado em 19.06. O instrumento é negociado dentro de -0.37%, o fechamento de ontem foi 19.13, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMT-PC em tempo real.
As ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re pagam dividendos?
Atualmente PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re está avaliado em 19.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.85% e USD. Monitore os movimentos de PMT-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PMT-PC?
Você pode comprar ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) pelo preço atual 19.06. Ordens geralmente são executadas perto de 19.06 ou 19.36, enquanto 41 e -0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMT-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PMT-PC?
Investir em PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re envolve considerar a faixa anual 18.34 - 19.79 e o preço atual 19.06. Muitos comparam 2.09% e -1.85% antes de enviar ordens em 19.06 ou 19.36. Estude as mudanças diárias de preço de PMT-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) no último ano foi 19.79. As ações oscilaram bastante dentro de 18.34 - 19.79, e a comparação com 19.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) no ano foi 18.34. A comparação com o preço atual 19.06 e 18.34 - 19.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMT-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMT-PC?
No passado PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.13 e -1.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.13
- Open
- 19.14
- Bid
- 19.06
- Ask
- 19.36
- Low
- 19.00
- High
- 19.14
- Volume
- 41
- Mudança diária
- -0.37%
- Mudança mensal
- 2.09%
- Mudança de 6 meses
- -1.85%
- Mudança anual
- -1.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4