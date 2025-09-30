- Panoramica
PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re
Il tasso di cambio PMT-PC ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.00 e ad un massimo di 19.14.
Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PMT-PC oggi?
Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re sono prezzate a 19.06. Viene scambiato all'interno di -0.37%, la chiusura di ieri è stata 19.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMT-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re pagano dividendi?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re è attualmente valutato a 19.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMT-PC.
Come acquistare azioni PMT-PC?
Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re al prezzo attuale di 19.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.06 o 19.36, mentre 41 e -0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMT-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PMT-PC?
Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re implica considerare l'intervallo annuale 18.34 - 19.79 e il prezzo attuale 19.06. Molti confrontano 2.09% e -1.85% prima di effettuare ordini su 19.06 o 19.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMT-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 19.79. All'interno di 18.34 - 19.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) nel corso dell'anno è stato 18.34. Confrontandolo con gli attuali 19.06 e 18.34 - 19.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMT-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMT-PC?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.13 e -1.85%.
- Chiusura Precedente
- 19.13
- Apertura
- 19.14
- Bid
- 19.06
- Ask
- 19.36
- Minimo
- 19.00
- Massimo
- 19.14
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -0.37%
- Variazione Mensile
- 2.09%
- Variazione Semestrale
- -1.85%
- Variazione Annuale
- -1.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4