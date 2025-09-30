QuotazioniSezioni
Valute / PMT-PC
Tornare a Azioni

PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re

19.06 USD 0.07 (0.37%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMT-PC ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.00 e ad un massimo di 19.14.

Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PMT-PC oggi?

Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re sono prezzate a 19.06. Viene scambiato all'interno di -0.37%, la chiusura di ieri è stata 19.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMT-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re pagano dividendi?

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re è attualmente valutato a 19.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMT-PC.

Come acquistare azioni PMT-PC?

Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re al prezzo attuale di 19.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.06 o 19.36, mentre 41 e -0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMT-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PMT-PC?

Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re implica considerare l'intervallo annuale 18.34 - 19.79 e il prezzo attuale 19.06. Molti confrontano 2.09% e -1.85% prima di effettuare ordini su 19.06 o 19.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMT-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 19.79. All'interno di 18.34 - 19.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) nel corso dell'anno è stato 18.34. Confrontandolo con gli attuali 19.06 e 18.34 - 19.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMT-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMT-PC?

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.13 e -1.85%.

Intervallo Giornaliero
19.00 19.14
Intervallo Annuale
18.34 19.79
Chiusura Precedente
19.13
Apertura
19.14
Bid
19.06
Ask
19.36
Minimo
19.00
Massimo
19.14
Volume
41
Variazione giornaliera
-0.37%
Variazione Mensile
2.09%
Variazione Semestrale
-1.85%
Variazione Annuale
-1.85%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4