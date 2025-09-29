报价部分
货币 / PMT-PC
回到股票

PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re

19.06 USD 0.07 (0.37%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PMT-PC汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点19.00和高点19.14进行交易。

关注PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMT-PC股票今天的价格是多少？

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re股票今天的定价为19.06。它在-0.37%范围内交易，昨天的收盘价为19.13，交易量达到41。PMT-PC的实时价格图表显示了这些更新。

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re股票是否支付股息？

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re目前的价值为19.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.85%和USD。实时查看图表以跟踪PMT-PC走势。

如何购买PMT-PC股票？

您可以以19.06的当前价格购买PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re股票。订单通常设置在19.06或19.36附近，而41和-0.42%显示市场活动。立即关注PMT-PC的实时图表更新。

如何投资PMT-PC股票？

投资PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re需要考虑年度范围18.34 - 19.79和当前价格19.06。许多人在以19.06或19.36下订单之前，会比较2.09%和。实时查看PMT-PC价格图表，了解每日变化。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pennymac Mortgage Investment Trust的最高价格是19.79。在18.34 - 19.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re的绩效。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最低价格是多少？

Pennymac Mortgage Investment Trust（PMT-PC）的最低价格为18.34。将其与当前的19.06和18.34 - 19.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMT-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMT-PC股票是什么时候拆分的？

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.13和-1.85%中可见。

日范围
19.00 19.14
年范围
18.34 19.79
前一天收盘价
19.13
开盘价
19.14
卖价
19.06
买价
19.36
最低价
19.00
最高价
19.14
交易量
41
日变化
-0.37%
月变化
2.09%
6个月变化
-1.85%
年变化
-1.85%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值