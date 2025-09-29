- Обзор рынка
PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re
Курс PMT-PC за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.00, а максимальная — 19.14.
Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMT-PC сегодня?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) сегодня оценивается на уровне 19.06. Инструмент торгуется в пределах -0.37%, вчерашнее закрытие составило 19.13, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMT-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re?
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re в настоящее время оценивается в 19.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения PMT-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции PMT-PC?
Вы можете купить акции PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) по текущей цене 19.06. Ордера обычно размещаются около 19.06 или 19.36, тогда как 39 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMT-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMT-PC?
Инвестирование в PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re предполагает учет годового диапазона 18.34 - 19.79 и текущей цены 19.06. Многие сравнивают 2.09% и -1.85% перед размещением ордеров на 19.06 или 19.36. Изучайте ежедневные изменения цены PMT-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) за последний год составила 19.79. Акции заметно колебались в пределах 18.34 - 19.79, сравнение с 19.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) за год составила 18.34. Сравнение с текущими 19.06 и 18.34 - 19.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMT-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMT-PC?
В прошлом PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.13 и -1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.13
- Open
- 19.14
- Bid
- 19.06
- Ask
- 19.36
- Low
- 19.00
- High
- 19.14
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- -1.85%
- Годовое изменение
- -1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%