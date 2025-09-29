КотировкиРазделы
PMT-PC: PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re

19.06 USD 0.07 (0.37%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMT-PC за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.00, а максимальная — 19.14.

Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMT-PC сегодня?

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) сегодня оценивается на уровне 19.06. Инструмент торгуется в пределах -0.37%, вчерашнее закрытие составило 19.13, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMT-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re?

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re в настоящее время оценивается в 19.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения PMT-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции PMT-PC?

Вы можете купить акции PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re (PMT-PC) по текущей цене 19.06. Ордера обычно размещаются около 19.06 или 19.36, тогда как 39 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMT-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMT-PC?

Инвестирование в PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re предполагает учет годового диапазона 18.34 - 19.79 и текущей цены 19.06. Многие сравнивают 2.09% и -1.85% перед размещением ордеров на 19.06 или 19.36. Изучайте ежедневные изменения цены PMT-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) за последний год составила 19.79. Акции заметно колебались в пределах 18.34 - 19.79, сравнение с 19.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PC) за год составила 18.34. Сравнение с текущими 19.06 и 18.34 - 19.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMT-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMT-PC?

В прошлом PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% Series C Cumulative Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.13 и -1.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.00 19.14
Годовой диапазон
18.34 19.79
Предыдущее закрытие
19.13
Open
19.14
Bid
19.06
Ask
19.36
Low
19.00
High
19.14
Объем
39
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
2.09%
6-месячное изменение
-1.85%
Годовое изменение
-1.85%
