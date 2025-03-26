Divisas / MLKN
MLKN: MillerKnoll Inc
20.04 USD 0.14 (0.69%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MLKN de hoy ha cambiado un -0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.00, mientras que el máximo ha alcanzado 21.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MillerKnoll Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MLKN News
- MillerKnoll: Stuck In The Office, Cheap But Not Cheap Enough (MLKN)
- MillerKnoll appoints John Hoke as board chair, Jeff Stutz as COO
- Scientific Industries appoints new CFO and changes auditing firm
- H World Group (HTHT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- La-Z-Boy (LZB) Q1 Earnings Miss Estimates
- Benchmark maintains MillerKnoll stock rating despite strong Q4 results
- H.B. Fuller Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins AeroVironment, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alcoa (NYSE:AA), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- MillerKnoll Q4 FY25 slides: Sales growth accelerates amid margin pressure
- MillerKnoll, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MLKN)
- MillerKnoll, Inc. (MLKN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Steelcase Q1 FY2026 slides reveal $50M cost reduction plan amid workplace transformation
- Earnings call transcript: MillerKnoll Q4 2025 earnings beat expectations
- MillerKnoll MLKN Q4 2025 Earnings Call Transcript
- MillerKnoll, Inc. Reports Fourth Quarter Fiscal 2025 Results
- MillerKnoll stock up 6% as Q4 earnings, revenue beat estimates
- MillerKnoll earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Micron, General Mills, Paychex, and more to report earnings Wednesday
- MillerKnoll Unveils New Chicago Flagship Experience at Design Days
- MillerKnoll Schedules Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Conference Call and Webcast
- MillerKnoll outlook revised to negative at S&P due to increased leverage
- MillerKnoll: Low Valuation And Close To Bottom (NASDAQ:MLKN)
- MillerKnoll’s Recovery Looks Promising, But I'm Holding The Line (NASDAQ:MLKN)
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- MillerKnoll, Inc. (MLKN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
20.00 21.01
Rango anual
15.25 25.96
- Cierres anteriores
- 20.18
- Open
- 20.31
- Bid
- 20.04
- Ask
- 20.34
- Low
- 20.00
- High
- 21.01
- Volumen
- 945
- Cambio diario
- -0.69%
- Cambio mensual
- -2.20%
- Cambio a 6 meses
- 4.59%
- Cambio anual
- -19.06%
