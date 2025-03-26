FiyatlarBölümler
MLKN: MillerKnoll Inc

20.03 USD 0.41 (2.01%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLKN fiyatı bugün -2.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.96 ve Yüksek fiyatı olarak 20.85 aralığında işlem gördü.

MillerKnoll Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.96 20.85
Yıllık aralık
15.25 25.96
Önceki kapanış
20.44
Açılış
20.44
Satış
20.03
Alış
20.33
Düşük
19.96
Yüksek
20.85
Hacim
863
Günlük değişim
-2.01%
Aylık değişim
-2.24%
6 aylık değişim
4.54%
Yıllık değişim
-19.10%
