货币 / MLKN
MLKN: MillerKnoll Inc
20.18 USD 0.29 (1.42%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MLKN汇率已更改-1.42%。当日，交易品种以低点20.13和高点20.47进行交易。
关注MillerKnoll Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
20.13 20.47
年范围
15.25 25.96
- 前一天收盘价
- 20.47
- 开盘价
- 20.45
- 卖价
- 20.18
- 买价
- 20.48
- 最低价
- 20.13
- 最高价
- 20.47
- 交易量
- 561
- 日变化
- -1.42%
- 月变化
- -1.51%
- 6个月变化
- 5.32%
- 年变化
- -18.50%
