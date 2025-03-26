КотировкиРазделы
MLKN: MillerKnoll Inc

20.18 USD 0.29 (1.42%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MLKN за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.13, а максимальная — 20.47.

Дневной диапазон
20.13 20.47
Годовой диапазон
15.25 25.96
Предыдущее закрытие
20.47
Open
20.45
Bid
20.18
Ask
20.48
Low
20.13
High
20.47
Объем
561
Дневное изменение
-1.42%
Месячное изменение
-1.51%
6-месячное изменение
5.32%
Годовое изменение
-18.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.