Валюты / MLKN
MLKN: MillerKnoll Inc
20.18 USD 0.29 (1.42%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLKN за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.13, а максимальная — 20.47.
Следите за динамикой MillerKnoll Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MLKN
- MillerKnoll: Stuck In The Office, Cheap But Not Cheap Enough (MLKN)
- MillerKnoll appoints John Hoke as board chair, Jeff Stutz as COO
- Scientific Industries appoints new CFO and changes auditing firm
- H World Group (HTHT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- La-Z-Boy (LZB) Q1 Earnings Miss Estimates
- Benchmark maintains MillerKnoll stock rating despite strong Q4 results
- H.B. Fuller Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins AeroVironment, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alcoa (NYSE:AA), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- MillerKnoll Q4 FY25 slides: Sales growth accelerates amid margin pressure
- MillerKnoll, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MLKN)
- MillerKnoll, Inc. (MLKN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Steelcase Q1 FY2026 slides reveal $50M cost reduction plan amid workplace transformation
- Earnings call transcript: MillerKnoll Q4 2025 earnings beat expectations
- MillerKnoll MLKN Q4 2025 Earnings Call Transcript
- MillerKnoll, Inc. Reports Fourth Quarter Fiscal 2025 Results
- MillerKnoll stock up 6% as Q4 earnings, revenue beat estimates
- MillerKnoll earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Micron, General Mills, Paychex, and more to report earnings Wednesday
- MillerKnoll Unveils New Chicago Flagship Experience at Design Days
- MillerKnoll Schedules Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Conference Call and Webcast
- MillerKnoll outlook revised to negative at S&P due to increased leverage
- MillerKnoll: Low Valuation And Close To Bottom (NASDAQ:MLKN)
- MillerKnoll’s Recovery Looks Promising, But I'm Holding The Line (NASDAQ:MLKN)
- Concentrix Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Soleno Therapeutics, Petco Health and Wellness, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Concentrix (NASDAQ:CNXC)
- MillerKnoll, Inc. (MLKN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
20.13 20.47
Годовой диапазон
15.25 25.96
- Предыдущее закрытие
- 20.47
- Open
- 20.45
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Low
- 20.13
- High
- 20.47
- Объем
- 561
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -1.51%
- 6-месячное изменение
- 5.32%
- Годовое изменение
- -18.50%
