MLKN: MillerKnoll Inc
20.20 USD 0.24 (1.17%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLKN hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.10 bis zu einem Hoch von 20.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die MillerKnoll Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.10 20.85
Jahresspanne
15.25 25.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.44
- Eröffnung
- 20.44
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Tief
- 20.10
- Hoch
- 20.85
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -1.17%
- Monatsänderung
- -1.42%
- 6-Monatsänderung
- 5.43%
- Jahresänderung
- -18.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K