MLKN: MillerKnoll Inc

20.20 USD 0.24 (1.17%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLKN hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.10 bis zu einem Hoch von 20.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die MillerKnoll Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.10 20.85
Jahresspanne
15.25 25.96
Vorheriger Schlusskurs
20.44
Eröffnung
20.44
Bid
20.20
Ask
20.50
Tief
20.10
Hoch
20.85
Volumen
51
Tagesänderung
-1.17%
Monatsänderung
-1.42%
6-Monatsänderung
5.43%
Jahresänderung
-18.42%
