CotizacionesSecciones
Divisas / ISRL
Volver a Acciones

ISRL: Israel Acquisitions Corp - Class A

12.63 USD 0.07 (0.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ISRL de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.28, mientras que el máximo ha alcanzado 12.63.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Israel Acquisitions Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
12.28 12.63
Rango anual
11.18 14.00
Cierres anteriores
12.56
Open
12.28
Bid
12.63
Ask
12.93
Low
12.28
High
12.63
Volumen
3
Cambio diario
0.56%
Cambio mensual
1.28%
Cambio a 6 meses
9.26%
Cambio anual
12.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B