ISRL: Israel Acquisitions Corp - Class A
12.11 USD 0.52 (4.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ISRL para hoje mudou para -4.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.11 e o mais alto foi 12.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Israel Acquisitions Corp - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.11 12.11
Faixa anual
11.18 14.00
- Fechamento anterior
- 12.63
- Open
- 12.11
- Bid
- 12.11
- Ask
- 12.41
- Low
- 12.11
- High
- 12.11
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -4.12%
- Mudança mensal
- -2.89%
- Mudança de 6 meses
- 4.76%
- Mudança anual
- 8.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh