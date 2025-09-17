Валюты / ISRL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ISRL: Israel Acquisitions Corp - Class A
12.63 USD 0.07 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISRL за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.28, а максимальная — 12.63.
Следите за динамикой Israel Acquisitions Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.28 12.63
Годовой диапазон
11.18 14.00
- Предыдущее закрытие
- 12.56
- Open
- 12.28
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Low
- 12.28
- High
- 12.63
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 9.26%
- Годовое изменение
- 12.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.