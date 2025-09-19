クォートセクション
通貨 / ISRL
ISRL: Israel Acquisitions Corp - Class A

12.11 USD 0.52 (4.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ISRLの今日の為替レートは、-4.12%変化しました。日中、通貨は1あたり12.11の安値と12.11の高値で取引されました。

Israel Acquisitions Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.11 12.11
1年のレンジ
11.18 14.00
以前の終値
12.63
始値
12.11
買値
12.11
買値
12.41
安値
12.11
高値
12.11
出来高
2
1日の変化
-4.12%
1ヶ月の変化
-2.89%
6ヶ月の変化
4.76%
1年の変化
8.32%
