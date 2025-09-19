Währungen / ISRL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ISRL: Israel Acquisitions Corp - Class A
12.11 USD 0.52 (4.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ISRL hat sich für heute um -4.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.11 bis zu einem Hoch von 12.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Israel Acquisitions Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.11 12.11
Jahresspanne
11.18 14.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.63
- Eröffnung
- 12.11
- Bid
- 12.11
- Ask
- 12.41
- Tief
- 12.11
- Hoch
- 12.11
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -4.12%
- Monatsänderung
- -2.89%
- 6-Monatsänderung
- 4.76%
- Jahresänderung
- 8.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K