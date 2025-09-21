QuotazioniSezioni
Valute / ISRL
Tornare a Azioni

ISRL: Israel Acquisitions Corp - Class A

12.65 USD 0.54 (4.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISRL ha avuto una variazione del 4.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.31 e ad un massimo di 12.65.

Segui le dinamiche di Israel Acquisitions Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.31 12.65
Intervallo Annuale
11.18 14.00
Chiusura Precedente
12.11
Apertura
12.31
Bid
12.65
Ask
12.95
Minimo
12.31
Massimo
12.65
Volume
2
Variazione giornaliera
4.46%
Variazione Mensile
1.44%
Variazione Semestrale
9.43%
Variazione Annuale
13.15%
21 settembre, domenica