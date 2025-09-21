Valute / ISRL
ISRL: Israel Acquisitions Corp - Class A
12.65 USD 0.54 (4.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ISRL ha avuto una variazione del 4.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.31 e ad un massimo di 12.65.
Segui le dinamiche di Israel Acquisitions Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.31 12.65
Intervallo Annuale
11.18 14.00
- Chiusura Precedente
- 12.11
- Apertura
- 12.31
- Bid
- 12.65
- Ask
- 12.95
- Minimo
- 12.31
- Massimo
- 12.65
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 4.46%
- Variazione Mensile
- 1.44%
- Variazione Semestrale
- 9.43%
- Variazione Annuale
- 13.15%
21 settembre, domenica