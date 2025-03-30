Divisas / CVBF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CVBF: CVB Financial Corporation
19.56 USD 0.05 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVBF de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.53, mientras que el máximo ha alcanzado 20.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CVB Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVBF News
- CVB Financial anuncia dividendo trimestral de 0,20 dólares
- CVB Financial anuncia dividendo trimestral de $0.20
- CVB Financial announces $0.20 quarterly dividend
- Should You Buy CVB Financial (CVBF) After Golden Cross?
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- CVB financial director Borba buys $999,999 in shares
- CVB Financial: FY Earnings Likely To Be Stable - Buy (NASDAQ:CVBF)
- Earnings call transcript: CVB Financial Q2 2025 shows steady EPS growth
- CVB Financial Q2 2025 presentation: 193 quarters of profitability, strong capital
- CVB Financial earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- CVB Financial (CVBF) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- BankUnited: Maintaining A Cautious Approach As Earnings Near (NYSE:BKU)
- RBB (RBB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate TriCo (TCBK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- CVB Financial (CVBF) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Will CVB Financial (CVBF) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- CVB Financial declares $0.20 quarterly dividend, its 143rd consecutive
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
Rango diario
19.53 20.13
Rango anual
16.01 24.58
- Cierres anteriores
- 19.51
- Open
- 19.57
- Bid
- 19.56
- Ask
- 19.86
- Low
- 19.53
- High
- 20.13
- Volumen
- 1.385 K
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- -1.81%
- Cambio a 6 meses
- 6.65%
- Cambio anual
- 9.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B