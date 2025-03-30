통화 / CVBF
CVBF: CVB Financial Corporation
19.95 USD 0.26 (1.29%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVBF 환율이 오늘 -1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.90이고 고가는 20.15이었습니다.
CVB Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.90 20.15
년간 변동
16.01 24.58
- 이전 종가
- 20.21
- 시가
- 20.15
- Bid
- 19.95
- Ask
- 20.25
- 저가
- 19.90
- 고가
- 20.15
- 볼륨
- 1.084 K
- 일일 변동
- -1.29%
- 월 변동
- 0.15%
- 6개월 변동
- 8.78%
- 년간 변동율
- 11.76%
